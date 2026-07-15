Чи зможе Динамо реабілітуватися за нічию з Університатею Клуж: прев'ю матчу-відповіді у відборі до Ліги Європи

Що ж, все вирішиться 16 липня. Саме в цей день київське Динамо зіграє матч-відповідь проти румунської Університаті Клуж у першому етапі кваліфікації Ліги Європи.

Звісно, хотілося б, аби кияни забезпечили себе комфортною перевагою ще за підсумками першої гри, але не вдалося. 0:0 – це небезпечний рахунок, особливо знаючи проблеми "біло-синіх" у захисті.

Однак суперник не такий грізний, тому навіть домашні стіни не особливо лякають. Динамо сильніше за Університатю, тому і програти може лише через власні помилки.

Друга зустріч розпочнеться о 20:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

До тренера Динамо є питання…

І не лише через якість гри. Власне, цю проблему цілком можна вважати наслідком тренерських рішень Ігоря Костюка щодо вибору стартового складу.

Ігор Костюк УАФ

Останніми роками найбільш стабільним та якісним гравцем киян залишався Віталій Буяльський. Так, у нього теж були невдалі матчі, але то були скоріше винятки з правил. Капітан за Шовковського був залізобетонним гравцем основи, віддячуючи тренеру за довіру яскравою грою та високою результативністю.

Однак з приходом Костюка, Буяльський почав гріти лавку. Натомість грав Олександр Піхальонок. Без сумніву, якісний гравець, однак за впливом на гру він поступається навіть 33-річному капітану.

Під кінець сезону-2025/26 тренер почав більше довіряти Буяльському, тож здавалося, що гравець вийде у старті й у грі з Університатею. Але ні. І кияни, до виходу Віталія, не вражали в атаці. Після – бив він сам, два моменти мав Пономаренко, ледь не забили Шапаренко та Редушко.

З іншого боку, якості могли додати інші гравці, але Шапаренко після травми, отриманої кілька років тому, так і не повернувся нормально, а Ярмоленко взагалі не потрапив у заявку, як і новачок з ПСЖ Мунгенге.

Тому Динамо і не зуміло перемогти – не вистачило якості гравцям. Від того і погана реалізація. Про це говорив і відомий український тренер Юрій Вірт:

"Помітно, що це перша офіційна гра після зборів, і оптимальних кондицій в Динамо ще немає. До гри чимало говорили, що кияни переможуть, і дійсно, що стосується ударів по воротах, то їх було чимало – 24, але ж якість... Всього лише п'ять разів Динамо влучило у площину, цього замало".

Віталій Буяльський ФК Динамо Київ

…Проте Динамо має перемогти

Тим не менш, саме Динамо було і залишається фаворитом протистояння. І нехай вас не вводить в оману рахунок першого матчу – гра не була рівною і близько.

Так, Університатя мала чудовий шанс наприкінці першого тайму, коли вивела свого гравця віч-на-віч з Русланом Нещеретом. Але той не зумів переграти українця.

І це був єдиний реально гольовий момент у виконанні румунів.

Динамо ж, як ми вже згадували, лише після виходу Буяльського могло забивати щонайменше тричі. А ще два моменти у першому таймі не реалізував Піхальонок.

"Сама гра Динамо залишила приємне враження. Команда непогано рухалася, мала свої моменти, проте не змогла їх реалізувати. Загалом кияни виглядали добре, не вистачило лише гола", – сказав після матчу Олександр Гладкий.

Другий матч протистояння відбудеться в Румунії, за рідних для Університаті трибун. Очікується, що на трибунах буде близько 20 тисяч вболівальників – і це чи не єдиний козир Клужа у грі проти Києва.

А що там у суперника?

Радість після нічиєї з Динамо. Радіє навіть президент команди Раду Константя:

"Динамо було фаворитом і залишається ним. Це дуже хороший результат. Ми, безумовно, очікували, що вони більше володітимуть м'ячем. Ми готувалися до цього матчу так, щоб не залишати їм вільного простору, адже це дуже небезпечна команда. У нас теж був дуже небезпечний момент, тому ми задоволені. До того ж у нас не було найкращого бомбардира – Йово Лукича. Звісно, ми хотіли підійти до матчу-відповіді з хорошим для нас результатом, і ця нічия 0:0 дає нам шанс".

З іншого боку колектив провів напружений матч проти Університаті (як оригінально) Крайова за Суперкубок Румунії. Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1. На гол Стівена Нсімба Клуж відповів влучним ударом від росіянина Алібека Алієва.

У серії пенальті влучнішими були гравці Крайови, які реалізували всі свої п'ять спроб. Натомість у Клужа пробив вище воріт Іссуф Maкалу.

Символічно, що за Крайову повний матч провів український захисник Олександр Романчук, який свого часу був гравцем київського клубу. Тож Динамо є з кого брати приклад.

Президент клубу згадував ще й про відсутність найкращого бомбардира – Йово Лукича. Боснієць, за повідомленнями ЗМІ, має пропустити і матч-відповідь. А іншої загрози такого рівня в Університаті немає.

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Орієнтовні стартові склади

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак – Бражко, Шапаренко, Піхальонок – Редушко, Волошин, Пономаренко.

Університатя Клуж: Михаїл – Станоєв, Крістя, Кубіш, Кіпчу – Кодря, Драмме – Бік, Менді, Штефенеску – Макалу.

Де дивитися Університатя Клуж – Динамо

Матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи можна переглянути на телеканалі 2+2, який, зокрема, доступний на MEGOGO. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо – 2:1.

Букмекери вважають фаворитом підопічних Ігоря Костюка. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1,60. Нічия 4,20, а виграш румунів – 5,00.

На прохід киян до наступного кола відбору – 1,33. Підсумковий успіх Університаті – 3,25.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,10, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,33.