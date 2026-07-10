Вірт пояснив, чому Динамо не змогло переграти Університатю в Лізі Європи

Український тренер Юрій Вірт висловився про перший матч київського Динамо у кваліфікації Ліги Європи проти Університаті Клуж.

Його слова передає Footboom.

Команди не визначили сильнішого, зігравши в Любліні внічию з рахунком 0:0. Фахівець вважає, що "біло-сині" ще не набрали форму та пояснив, чого не вистачило команді Ігоря Костюка для перемоги.

"Помітно, що це перша офіційна гра після зборів, і оптимальних кондицій в Динамо ще немає. До гри чимало говорили, що кияни переможуть, і дійсно, що стосується ударів по воротах, то їх було чимало – 24, але ж якість... Всього лише п'ять разів Динамо влучило у площину, цього замало. Так, перевагу українська команда мала, багато тримала м'яч, тиснула, однак реалізація підвела. Багато чого динамівці робили досить прямолінійно, нерідко замість того, щоб вивести на удар партнера по команді, били самі, і ці удари були невдалими, не підготовленими", – сказав Вірт.

Експерт заявив, що матч-відповідь буде важчим для киян. При цьому він вважає саме Динамо сильнішою командою, яка має проходити до наступної стадії турніру:

"В Румунії буде значно важче, адже суперник матиме вражаючу підтримку своїх фанатів – прийде на стадіон 15-20 тисяч... Проте Динамо сильніше за цього суперника. Потрібно детально розібрати гру румун і дотиснути-таки їх. Треба обов'язково додати в агресії і забити, бажано – якнайшвидше. Якщо кияни заб'ють першими, психологічно стане легше й тоді розкриються на повну й Пономаренко, і Ярмоленко з Буяльським ще щось створять".

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 липня. Він розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що тренер Університаті висловився про перше протистояння. Він оцінив шанси своєї команди пробитись до наступної стадії турніру.