Левченко назвав клуб, який став би розкішним трампліном у кар'єрі Пономаренка

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко відреагував на чутки про інтерес амстердамського Аякса до нападника київського Динамо Матвія Пономаренка.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю сайту "Український футбол".

За його словами, подібні чутки є писаниною жовтої преси. Також він не бачив жодної подібної новини про зацікавленість у 20-річному форварді киян з боку авторитетних нідерландських медіа, яким можна було б довіряти.

Попри це, Левченко повідомив, що Аякс перебуває у пошуках нового нападника після того, як вони попрощалися з Вайт Веггорстом, який пішов у Твенте. Водночас амстердамський клуб хоче позбутися іншого гравця вістря атаки – Каспера Дольберга.

На думку ексфутболіста, новий головний тренер Аякса Мічел Санчес, який добре знайомий із роботою з українцями у Жироні, першочергово дивитиметься на підсилення серед гравців, яких він добре знає.

"Великий плюс Матвія – його результативність. Проте, мені здається, що для Аякса Пономаренко не зовсім той гравець. Можна пригадати, що в амстердамській команді був Браян Броббі чи той же Ваут Веггорст, теж не маленькі нападники й не надто технічні, але… На мою думку, Мічел Санчес буде пропагувати інший футбол, іспанський стиль. Тому Аяксу потрібен більш швидкий і рухомий форвард", – сказав Левченко.

Також він додав, якщо нідерландський гранд якось надішле пропозицію Динамо по Пономаренку, то потрібно пристати на це запрошення.

"Якщо пропозиція буде, то 100% потрібно переходити, бо Аякс – та команда, в якій Пономаренку точно дадуть змогу грати. Ередивізі – чемпіонат дуже високого рівня, прогресивний. В ньому грають в атакувальний футбол, і якщо ти робиш помилки, то тебе ніхто особливо не сварить. Перехід в Аякс став би шикарним трампліном для Пономаренка, щоб згодом перейти до сильнішого чемпіонату та клубу", – наголосив Левченко.

Контракт Пономаренка з Динамо розрахований до кінця 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Матвія у 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, що забивний нападник доєднався до першої команди киян влітку 2024-го. Відтоді відзначився 18 голами та одним асистом у 37 матчах, ставши чемпіоном країни (2024/25) та володарем Кубку України (2025/26).

Раніше повідомлялося про інтерес до форварда "біло-синіх" зі сторони турецького Галатасарая. Вже навіть була інформація про те, що Пономаренко нібито погодив умови особистого контракту. А у середині червня 2026-го зазначалося, що Динамо відмовило дортмундській Боруссії.