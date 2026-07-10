Президент Університаті – про нічию у Лізі Європи: Було б величезним досягненням вибити Динамо

Президент Університаті Клуж Раду Константя зізнався, що попри нульову нічию у першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27 саме київське Динамо зберігає за собою статус фаворита протистояння.

Його слова передає Digi Sport.

За словами власника румунського клубу, вони очікували більшого контролю м'яча від киян, але фінальним результатом залишилися задоволеними.

"Динамо Київ було фаворитом і залишається ним. Це дуже хороший результат. Ми, безумовно, очікували, що вони більше володітимуть м'ячем. Ми готувалися до цього матчу так, щоб не залишати їм вільного простору, адже це дуже небезпечна команда. У нас теж був дуже небезпечний момент, тому ми задоволені. До того ж у нас не було найкращого бомбардира – Йово Лукича. Звісно, ми хотіли підійти до матчу-відповіді з хорошим для нас результатом, і ця нічия 0:0 дає нам шанс", – сказав Константя.

Водночас президент Університаті додав, що пройти київський клуб було б великим досягненням для його команди. Константя вважає такий підсумковий результат гри цілком справедливим.

"Було б величезним досягненням вибити Динамо Київ. Ми прогресуємо з року в рік. У нас немає потужного інвестора, який міг би нас підтримати, тому вихід до наступного раунду дуже допоміг би клубу", – зазначив власник суперника киян.

Друга зустріч запланована на 16 липня та розпочнеться о 20:30 (за київським часом). Переможець цієї пари в наступному раунді зіграє із грецьким ПАОКом.

Раніше думками щодо першого матчу поділилися головні тренери обох команд – Ігор Костюк і Крістіано Бергоді. Також фінальний результат гри прокоментував півзахисник столичного клубу Володимир Бражко.