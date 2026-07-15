Університатя – Динамо: хто фаворит відбіркового матчу Ліги Європи

У четвер, 16 липня, відбудеться матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому Динамо Київ на виїзді зіграє проти румунської Університаті.

Ця гра відбудеться у Клужі. Вона розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом підопічних Ігоря Костюка. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1,60. Нічия 4,20, а виграш румунів – 5,00.

На прохід киян до наступного кола відбору – 1,33. Підсумковий успіх Університаті – 3,25.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,10, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,33.

Зазначимо, що переможець цієї пари в наступному колі зіграє проти грецького ПАОКа. Якщо кияни не зможуть пройти далі, то протистоятимуть норвезькому Бранну в Лізі конференцій.

Нагадаємо, що перший матч завершився внічию з рахунком 0:0. В ньому "біло-сині" значно переважали за ударами – 27:3 (6:1 у площину).