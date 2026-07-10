Вступний іспит не склали: підсумки матчу Динамо – Університатя у кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 9 липня, офіційно розпочався єврокубковий сезон для України. Володар Кубку України Динамо Київ розпочав свою боротьбу за вихід до основного раунду Ліги Європи в першому кваліфікаційному раунді.

Суперником киян був віцечемпіон румунської першості та фіналіст Кубку Університатя Клуж.

Невиправдані очікування

Звісно, статус турніру і суперника давали деякі надії вболівальникам киян на успішний старт в турнірі, але, як показала гра – картинка не змінилася в порівнянні з минулим сезоном – абсолютно незрозуміла гра у виконані Динамо, якою вона була весь минулий єврокубковий сезон. Десь грали, десь мучились, але ніякого позитивного результату все одно не було.

До стартового складу киян повернувся поляк Томаш Кендзьора, який два роки виступав за грецький ПАОК. В цілому, це всі зміни у складі Динамо в порівняні з минулим сезоном.

Так, зараз травмований Попов, і продовжує набирати форму ексгравець ПСЖ П'єр Мунгенге, тому це винесемо за дужки. З'явився у старті Пономаренко, який прибув на збори з зайвою вагою, але, як бачимо, тренерський штаб зумів привести форварда в робочі кондиції.

Пʼєр Мунгенге ФК Динамо

Не побачили ми в старті й Андрія Ярмоленка, який був в заявці на цей поєдинок, але не потрапив навіть до списку запасних. Також не вийшов в старті Віталій Буяльський, якого періодично ігнорують що в збірній, що в Динамо. Іноді ці рішення викликають питання.

Контроль без сенсу

"Біло-сині", як господарі, одразу взяли на себе контроль м'яча і періодично створювали моменти у воріт Міхаїла (так, це прізвище голкіпера румунської команди).

Уже на сьомій хвилині Піхальонок отримав свій момент, але не влучив, пробиваючи головою. Згодом Піхальонок ще раз мав момент, на який румуни відповіли виходом віч-на-віч від Менді – врятував Нещерет.

В середині другого тайму на полі з'явився капітан Динамо Буяльський, який дещо пожвавив гру киян. Всі розуміли, що забивати вже час, але м'яч все ніяк не йшов у ворота гостей.

Були моменти і у Буяльського, і у Пономаренка, але найбільш реальний удар для взяття воріт був у Шапаренка, який влучив у поперечину.

Наприкінці матчу динамівці проводили доволі активні атаки, намагаючись все ж забити, але за п'ять хвилин до кінця поєдинку в Любліні розпочалися "екстрені відключення", які потушили світло на "Мотор Арені".

Це збило ініціативний наступ киян і дало перепочинок команді з Клужу. Після поновлення гри команди просто догравали, хоч і Редушко мав свій момент, але пробив вище воріт.

В цілому, враховуючи етап турніру, рівень суперника, це була абсолютна ніяка гра у виконанні киян, або ж – це наш рівень…

Що далі?

Матч-відповідь через тиждень. Навряд Ігорю Костюку вдасться щось кардинально змінити. Нових трансферів явно не очікуються, і навіть, якщо вони будуть, то ніхто не буде ставити новачків в стартовий склад без адаптації.

Можливо, матимуть змогу зіграти Андрій Ярмоленко та новачок П'єр Мунгенге, тут вже треба, як-то кажуть, йти в "олл-ін".

Гра показала, що Університатя може бути досить робочим варіантом для киян, але без реалізації це може закінчитися дуже погано для володаря Кубку України.

Дуже цікаво було б послухати президента Динамо, який завжди ставить високі задачі, але, як ми бачимо за активністю клубу в це трансферне вікно, можливо, ці задачі вже і не такі великі. Або ж тренеру дали карт-бланш на весь сезон задля виходу в ЛЧ, як чемпіону країни.

Клуб давно потребує кардинальних змін, але "рак поки не свиснув".