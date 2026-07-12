Університатя поступилась у Суперкубку Румунії перед матчем з Динамо

Університатя (Клуж) поступилась Університаті Крайова у Суперкубку Румунії.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1. На гол Стівена Нсімба Клуж відповів влучним ударом від Алібек Алієв.

У серії пенальті влучнішими були гравці Крайови, які реалізували всі свої п'ять спроб. Натомість у Клужа пробив вище воріт Іссуф Maкалу.

Зазначимо, що за Крайову увесь матч відіграв український захисник Олександр Романчук.

Суперкубок Румунії

12 липня

Університатя (Крайова) – Університатя (Клуж) 1:1 (по пенальті – 5:3)

Голи: 1:0 – 40 Нсімба, 1:1 – 43 Алієв

Огляд матчу

Нагадаємо, матч-відповідь між Унівеситатею та Динамо відбудеться у четвер, 16 липня, у румунській Клуж-Напоці. Початок поєдинку – о 20:30 за київським часом. Перший матч у польському Любліні завершився нульовою нічиєю.

Переможець цієї пари у другому раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє проти грецького ПАОКа. Команда, що програла, опуститься у Лігу конференцій.