Таблиця коефіцієнтів УЄФА: з чим підходить Україна до старту сезону

У четвер, 9 липня, незвично рано розпочнеться для України новий єврокубковий сезон.

В сезоні 2026/27 Україна буде представлена чотирма колективами, які будуть вести боротьбу не тільки за трофеї, а і за особистий рейтинг та очки для країни в таблицю коефіцієнтів УЄФА

Фінішне місце за підсумками цього сезону визначить представництво України в сезоні 2028/29.

Що маємо на старті?

Україна розпочинає сезон на 21-й позиції з представництвом у вигляді чотирьох клубів: Шахтар в Лізі чемпіонів (основний раунд), Динамо Київ – перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи, ЛНЗ та Полісся – другий кваліфікаційний раунд Ліги Конференцій.

Задача мінімум – втриматися в ТОП-22, що дає право чемпіону країни стартувати з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а не з першого, як мало б бути цього разу, але завдяки перерозподілу і високому рейтингу Шахтаря "гірникам" вдалося залетіти одразу в основний етап. 23 місце ми випереджаємо всього на один бал, і там йдуть хорвати, тому треба буде добре постаратися, аби не втратити позиції.

Задача максимум – ТОП-15 (додаткова команда в ЛЧ), але це щось з нереального, адже Кіпр, який зараз обіймає цю позицію, випереджає Україну на 8,356 бали, що еквівалентно майже двадцяти перемогам (враховуючи кваліфікації). Майже стільки балів (8,312) Україна набрала в минулому сезоні, який став найкращим за останні десять років, тому розраховувати на повернення другої команди в ЛЧ найближчим часом навряд можна.

Нагадуємо, що за перемогу в основних раундах дається два очки, а за нічию один, в кваліфікаціях – у два рази менше, і в цьому сезоні всі наші очки діляться на чотири для конвертації в таблицю коефіцієнтів.

То ж, не вилетіти з ТОП-22 і наблизитись до ТОП-15 – так можна охрестити діапазон наших задач. Місця з 16 по 22 нічим не відрізняються

Конкуренти

У вівторок та середу вже стартувала кваліфікація Ліги чемпіонів, де перші свої бали набрали представники конкурентів України в таблиці коєфіцієнтів: Сабах з Азербайджану переміг валійський Нью-Сейнтс (2:0), та румунська Університатя з Крайови обіграла представника білорусі 4:1, що дозволило в LIVE-таблиці випередити Україну.

Знаково, що сьогодні Динамо зустрінеться проти іншої Університаті, з Клужу, та у разі перемоги зможе повернути Україну на 21 позицію.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 09.07.2026)* (* з урахуванням бонусних балів за основний етап ЛЧ)

Англія (9 клубів) – 101.852 балів; Італія (7) – 87.660; Іспанія (8) – 82.368; Німеччина (7) – 80.116; Франція (7) – 67.653;

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15. Кіпр (4) – 31.568;

16. Швейцарія (4) – 26.950;

17. Швеція (4) – 24.500;

18. Угорщина (4) – 24.437;

19. Шотландія (5) – 24.150;

20. Австрія (5) – 23.450;

21. Румунія (4) – 23.250;

22. Україна (4) – 23.212;

23. Хорватія (4) – 22.156;

24. Словенія (4) – 21.468;

25. Ізраїль (4) – 20.750;

26. Азербайджан (4) – 19.062.

Шанси?

Про шанси перед стартом перших кваліфікаційних раундів говорити явно зарано. Так, на відміну від всіх конкурентів навколо, ми маємо вже гарантовану команду восени в основному раунді ЛЧ.

Звісно, маємо сподівання на матчі восени-зимою і для Динамо, яким, щоправда, треба дуже постаратись і пройти мінімум трьох суперників для потрапляння в основний раунд єврокубкового турніру.

На жаль, не пощастило з жеребкуванням ЛНЗ та Поліссю, які отримали собі в суперників Гент та Копенгаген, відповідно. Ці матчі відбудуться за два тижні, 23 липня.

З країн попереду важко буде угорцям та шотландцям, які матимуть п'ять команд, і відповідно, сума балів ділитиметься на п'ять команд, а не чотири як в України.

Позаду маємо дуже небезпечних хорватів та словенців які провели два сильні попередні сезони.

Гадати не будемо, просто розпочинаємо!