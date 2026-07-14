Голкіпер Університаті – про матч-відповідь проти Динамо у Лізі Європи: Ми не фаворити

Голкіпер Університаті Клуж Штефан Лефтер розповів, що його команда не є фавориткою матчу-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27 проти київського Динамо.

Його цитує GSP.ro.

Воротар румунського клубу відзначив рівень киян, але додав, що був би задоволений, якби його команда пройшла столичний гранд.

"Ми не фаворити – це очевидно за статистикою і на папері, але це футбол, і статися може що завгодно. Було б чудово, якби ми пройшли далі. Динамо Київ – це команда з великою історією, команда, яка вже не та, що раніше, але все одно має гравців та інвестиції, які не йдуть у порівняння з Румунією", – сказав Лефтер.

Матч-відповідь Університатя Клуж – Динамо запланований на 16 липня та розпочнеться о 20:30 (за київським часом). Поєдинок розсудить валлійська бригада арбітрів на чолі з Айвеном Ервелом Гріффітом.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася нульовою мировою, тому уся інтрига збережена на друге протистояння. Напередодні очної дуелі суперник киян поступився Університаті Крайова у Суперкубку Румунії.

Раніше Олександр Гладкий розповів, чого забракло динамівцям для перемоги у першому матчі.