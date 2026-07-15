Агент Пономаренка відреагував на чутки про трансфер нападника Динамо у Галатасарай

Агент нападника київського Динамо Матвія Пономаренка відреагував на чутки, що нібито динамівець дав згоду на свій трансфер у турецький Галатасарай.

Його цитує Футбол 24.

Представник футболіста Максим Карагодін спростував цю інформацію.

"Це дурня. Я не коментую нічого стосовно будь-яких переговорів", – відповів агент Пономаренка.

Чинний контракт 20-річного форварда з Динамо розрахований до кінця 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Матвія у 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, що забивний нападник доєднався до першої команди киян влітку 2024-го. Відтоді відзначився 18 голами та одним асистом у 37 матчах, ставши чемпіоном країни (2024/25) та володарем Кубку України (2025/26).

Раніше повідомлялося, що кияни відмовили дортмундській Боруссії, яка зацікавилася найкращим бомбардиром минулого розіграшу УПЛ-2025/26. Також була інформація про інтерес зі сторони Порту.