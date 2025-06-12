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Тренер молодіжки назвав причини поразки на старті Євро-2025

Андрій Мошкун — 12 червня 2025, 22:51
Тренер молодіжки назвав причини поразки на старті Євро-2025
Унаї Мельгоса
Дан Балашов

Унаї Мельгоса прокоментував дебютний матч молодіжної збірної України на Євро-2025.

Його слова публікує Суспільне.

За словами Мельгоси, команда припускалася нетипових помилок, за які суперник і покарав наших футболістів.

"Це дуже важкий суперник, ми вчора про це говорили – і це втілилося. Ми добре почали, але потім припускалися нетипових помилок. Проти хорошого суперника цього не можна робити. Перед другим таймом розмовляли, що маємо втримати ритм. Після першого тайму гравці були втомлені, як і футболісти Данії. Пішов шалений футбол, і в кінці нам просто не вдалося забити ще один м'яч", - заявив тренер.

Також іспанський фахівець зазначив, що він не задоволений реалізацією команди, адже не вдалося забити достатньо для перемоги.

Нагадаємо, що наша збірна поступилася Данії з рахунком 2:3. Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Раніше стало відомо, що Олег Очеретько став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА та SofaScore. Поразку від данців прокоментував і Назар Волошин.

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Унаї Мельгоса

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