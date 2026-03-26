Мельгоса висловився про наступні матчі "молодіжки" у відборі на Євро-2027

Головний тренер молодіжної збірної України з футболу Унаї Мельгоса поділився очікуваннями від наступних матчів своєї команди у відборі до Євро-2027.

Його слова передає УАФ.

"Синьо-жовті" зіграють у березні два поєдинки. Іспанський фахівець розповів, як проходить підготовка.

"Готуємося до матчу у штатному режимі. На етапі, що передував збору, ми виконали дуже ґрунтовну роботу: глибоко проаналізували власну модель гри, індивідуально стежили за гравцями та проводили "живий" скаутинг як в Іспанії, так і в Туреччині, де на той момент базувалися українські клуби. Звісно, ми також приділили час аналізу наших суперників. Зараз, під час збору, кожен із нас має викластись на повну, відшліфувати деталі та продемонструвати впевнену гру в матчах проти Угорщини та Литви", – сказав Мельгоса.

Спеціаліст пояснив, якими були ключові рішення щодо вибору складу на збір. Він заявив, що думає не тільки про сьогодення, а й майбутнє.

"Ухвалюючи рішення про вибір складу, ми завжди зважаємо на кілька чинників. Ключовими факторами є ігровий профіль футболіста, його потенціал для подальшого розвитку та поточна форма. Важливість кожного з цих аспектів може змінюватися залежно від обставин, але ми намагаємося дивитися в майбутнє. Ми працюємо на благо всього інституту збірних України, а не лише нашої команди, тож це впливає на кожне наше рішення. Адже, окрім теперішніх результатів, ми закладаємо фундамент для майбутнього всієї національної збірної", – сказав тренер.

Також Унаї розповів, які цілі стоять перед командою на ці два матчі. Він не став акцентувати увагу на результаті.

"Наші цілі на ці десять днів визначені як на колективному, так і на індивідуальному рівнях. Кожен гравець має свій власний шлях у структурі збірних, і вкрай важливо підтримувати та поважати процес їхнього персонального розвитку. Як команда, ми прагнемо максимально ефективно використати весь час збору: працювати комплексно, закріплювати ідентичність команди та вдосконалювати наш стиль гри. Ці дні також дають нам змогу перевірити нових гравців, оцінити їхню адаптацію до колективу та побачити, як вони можуть підсилити команду, завжди тримаючи у фокусі розвиток кожного футболіста та еволюцію збірної в цілому", – підсумував Мельгоса.

Зазначимо, що матч із Литвою "синьо-жовті" зіграють 27 березня, а проти Угорщини – 31-го. Наразі вони посідають третє місце у групі.

Standings provided by Sofascore