Молодіжна збірна України отримає нового головного тренера – ТаТоТаке

Олег Дідух — 19 травня 2026, 17:30
Дмитро Михайленко
УАФ

Дмитро Михайленко стане новим головним тренером молодіжної збірної України U-21.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За їхньою інформацією, чинний наставник команди, іспанець Унаї Мельгоса, незабаром покине свою посаду – контракт із ним не буде продовжено. Баск очолював молодіжну збірну України з 2023 року.

Замінить іспанця саме Михайленко, який наразі очолює юнацьку збірну України U-19. Втім, Дмитро, найімовірніше, перейде на нову посаду лише після юнацького чемпіонату Європи, який відбудеться з 28 червня до 11 липня поточного року.

У своїй тренерський біографії Михайленко очолював Дніпро, Дніпро-1, а також кіпрські Пафос і Акрітас Хлоракас.

Нагадаємо, напередодні Андреа Мальдеру призначили на посаду головного тренера національної збірної України.

