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Очеретько – кращий гравець матчу з Данією за версією УЄФА

Андрій Мошкун — 12 червня 2025, 21:59
Очеретько – кращий гравець матчу з Данією за версією УЄФА
УАФ

Півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько відзначений УЄФА за матч проти Данії.

У стартовому поєдинку Євро-2025 проти данців Очеретько віддав дві результативні передачі. На жаль, це не допомогло команді Унаї Мельгоси здобути позитивний результат: українці програли з рахунком 2:3.

Зрештою, УЄФА визнала Очеретька кращим гравцем матчу.

Очеретько, який належить донецькому Шахтарю, минулий сезон провів в оренді у львівських Карпатах. В його активі – 26 матчів, 2 голи та 3 асисти в українській Прем’єр-Лізі. Трансфермаркет оцінює Очеретька в 1 мільйон євро.

Раніше стало відомо, що Очеретька відзначив і портал SofaScore.

Молодіжна збірна України УЄФА Євро-2025 Олег Очеретько

Олег Очеретько

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