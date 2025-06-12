Визначився найкращий гравець матчу молодіжного Євро-2025 між Україною та Данією

У четвер, 12 червня, збірна України U-21 провела свій перший матч на молодіжному Євро-2025, поступившись команді Данії 2:3.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру футболістів в поєдинку, визначивши найкращим серед усіх задіяних гравців півзахисника "синьо-жовтих" Олега Очеретька, який отримав 8,5 балів. Зазначимо, що на рахунку гравця 2 асисти.

Водночас доволі посередні оцінки отримали голкіпер збірної України Руслан Нещерет (6,4), Костянтин Вівчаренко (6,4) та Едуард Козік (6,4).

Нагадаємо, для "синьо-жовтих" це вже сьома участь у фінальній частині молодіжного Євро. Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.