Головне, щоб команда залишалася впізнаваною: Мельгоса – про гру молодіжної збірної України
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оцінив підготовку команди до матчів з Угорщиною та Хорватією у відборі на чемпіонат Європи-2027.
Цитує фахівця УАФ.
"У нас багато нових гравців, тому в певному сенсі цей збір буде схожим на попередній. Ми намагатимемося закласти фундамент роботи, щоб футболісти могли розвиватися разом із командою. Змагальний аспект також важливий — маємо два офіційні поєдинки та лише три дні для підготовки.
Формування складу? На наш підбір вплинуло проведення чемпіонату світу U-20, адже він відбувається в ті самі дати, що й наші матчі. Ми формували склад після того, як команда U-20 визначилася зі своїм остаточним списком. Через це багато гравців, які раніше залучалися до молодіжної збірної, цього разу не приїдуть. Водночас це відкриває можливості для нових виконавців. Побачимо, як вони проявлять себе на цьому рівні. Це шанс для них", – сказав він.
Також тренер розповів про можливі тактичні зміни у порівнянні з попередніми матчами відбору.
"У нашій грі завжди є певні деталі, які потрібно адаптувати під конкретні зустрічі. Проте головне, щоб команда залишалася впізнаваною — щоб ми грали активно, з ініціативою, а не просто чекали, поки щось станеться", – сказав Мельгоса.
Цього місяця на українську молодіжку очікуються два поєдинки проти Угорщини (10 жовтня) та Хорватії (14 жовтня) у межах кваліфікації Євро-2027. На ці матчі Мельгоса викликав 24 футболістів.
Нагадаємо, що в першому турі групового етапу відбору чемпіонату Європи-2027 Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" очолюють групу Н. Окрім Литви, Угорщини та Хорватії українська команда зіграє ще й з Туреччиною.