Головне, щоб команда залишалася впізнаваною: Мельгоса – про гру молодіжної збірної України

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оцінив підготовку команди до матчів з Угорщиною та Хорватією у відборі на чемпіонат Європи-2027.

Цитує фахівця УАФ.

"У нас багато нових гравців, тому в певному сенсі цей збір буде схожим на попередній. Ми намагатимемося закласти фундамент роботи, щоб футболісти могли розвиватися разом із командою. Змагальний аспект також важливий — маємо два офіційні поєдинки та лише три дні для підготовки.

Формування складу? На наш підбір вплинуло проведення чемпіонату світу U-20, адже він відбувається в ті самі дати, що й наші матчі. Ми формували склад після того, як команда U-20 визначилася зі своїм остаточним списком. Через це багато гравців, які раніше залучалися до молодіжної збірної, цього разу не приїдуть. Водночас це відкриває можливості для нових виконавців. Побачимо, як вони проявлять себе на цьому рівні. Це шанс для них", – сказав він.