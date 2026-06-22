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Мельгоса залишив посаду головного тренера молодіжної збірної України

Сергій Шаховець — 22 червня 2026, 17:45
Мельгоса залишив посаду головного тренера молодіжної збірної України
Унаї Мельгоса
УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила про завершення співпраці з головним тренером молодіжної збірної України U-21 Унаї Мельгосою.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

"УАФ дякує Унаї Мельгосі за роботу і бажає успіху у подальшій кар’єрі", – йдеться у заяві.

Іспанський фахівець очолював молодіжну збірну України з 2023 року та провів на посаді 29 матчів, у яких команда здобула 13 перемог, 5 разів зіграла внічию та зазнала 11 поразок. Під його керівництвом збірна України U-21 успішно кваліфікувалася на молодіжний чемпіонат Європи-2025.

Проте наступний відбір до Євро-2027 виявився невдалим для підопічних Унаї Мельгоси. Після шести зіграних матчів "синьо-жовті" посідають третє місце та перебувають поза зоною виходу. Збірній України U-21 ще належить провести два поєдинки у кваліфікації до ЧЄ-2027: у вересні та жовтні проти Туреччини та Хорватії відповідно.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером збірної України U-21 стане Дмитро Михайленко.

Збірна України U-21 Українська асоціація футболу (УАФ) Унаї Мельгоса

Українська асоціація футболу (УАФ)

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