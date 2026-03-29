Матч можна оцінювати з різних точок зору: Мельгоса – про нічию збірної України U-21 проти Литви у відборі на Євро-2027

Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Унаї Мельгоса сказав, що гру своєї команди після нічийного результату в матчі відбору на чемпіонат Європи-2027 проти Литви можна оцінювати з різних точок зору.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Матч можна оцінювати з різних точок зору. Результат – одна з них, і, очевидно, він не такий, як ми очікували. Але це не єдиний і не найважливіший аспект у такому процесі, як наш. Ми багато уваги приділяємо тому, як ми граємо, і в цьому сенсі команда зробила крок уперед.

Ми були впізнаваною командою, яка мала контроль, баланс та здатність створювати моменти. Є статистичні дані, які відображають нашу перевагу, наприклад, 19 ударів загалом порівняно з 3 у суперника. Багато інших ігрових показників також вказують на це".

Іспанський наставник вказав на проблеми з реалізацією "синьо-жовтих".

"Виходячи з цього, аналіз має дві сторони. З одного боку, ми здатні домінувати та стабільно створювати моменти. З іншого – нам усе ще потрібно забагато зусиль для реалізації, а в певні моменти супернику достатньо зовсім малого, щоб завдати нам шкоди.

Саме в цьому полягає наступний крок для команди: перетворити це домінування на більшу ефективність, мати більш реальну присутність у штрафному майданчику та контролювати ті дрібні деталі, як-от поодинокі епізоди, які в підсумку дорого нам обходяться".

Також Мельгоса розповів про своє спілкування з футболістами у роздягальні після фінального свистка.

"Ми поговорили, відзначили старання хлопців та зробили кілька коротких зауважень щодо деяких ситуацій, за які ми поплатилися. Але я думаю, що найголовніше – це не те, що говориться одразу після гри, а та робота, яку ми робимо в наступні дні. Саме тоді відбувається справжнє навчання завдяки більш спокійному та чіткому аналізу.

У перші миті після фінального свистка здатність гравців концентрувати увагу дуже знижена, обмежена та вибіркова через напругу матчу. Тому основна увага приділяється більше підтримці гравців, ніж заглибленню в аналіз".

Нагадаємо, що 27 березня молодіжна збірна України U-21 зіграла внічию 1:1 з аутсайдером групи Литвою у своєму п'ятому матчі відбору на Євро-2027. Попри втрату очок, підопічні Мельгоси зберегли третю сходинку в турнірній таблиці групи H, маючи в активі п'ять пунктів.