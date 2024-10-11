Грузія зараз у накаті, їх буде важко зупинити: український тренер скептично оцінює шанси збірної

Український тренер Андрій Демченко вважає, що збірній України буде складно зупинити Грузію, яка зараз перебуває у чудовій формі.

Про це він сказав у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Я українець, тому мені важко бути об’єктивним, відповідаючи на це питання, бо вболіватиму ж я за наших :) Але… Я футбольна людина і не один рік працюю в Грузії, тому для мене команда Саньоля виглядає привабливішою. Все ж фаворити у цій грі саме грузини.

У них зараз підйом. Вони дуже якісно зіграли на Євро-2024, де пробилися до 1/8 фіналу, чого від них мало хто очікував, класно стартували у Лізі націй з двох перемог. Грузія зараз у накаті, скажімо так. Важко буде їх зупинити.

Як на мене, то від гри до гри ця команда стає лише сильнішою, бо гравці зігруються та розігруються ще краще. У колективі хороший мікроклімат. Хлопці довіряють тренеру", – сказав Демченко.