Грузія зараз у накаті, їх буде важко зупинити: український тренер скептично оцінює шанси збірної
Український тренер Андрій Демченко вважає, що збірній України буде складно зупинити Грузію, яка зараз перебуває у чудовій формі.
Про це він сказав у інтерв’ю Sport-express.ua.
"Я українець, тому мені важко бути об’єктивним, відповідаючи на це питання, бо вболіватиму ж я за наших :) Але… Я футбольна людина і не один рік працюю в Грузії, тому для мене команда Саньоля виглядає привабливішою. Все ж фаворити у цій грі саме грузини.
У них зараз підйом. Вони дуже якісно зіграли на Євро-2024, де пробилися до 1/8 фіналу, чого від них мало хто очікував, класно стартували у Лізі націй з двох перемог. Грузія зараз у накаті, скажімо так. Важко буде їх зупинити.
Як на мене, то від гри до гри ця команда стає лише сильнішою, бо гравці зігруються та розігруються ще краще. У колективі хороший мікроклімат. Хлопці довіряють тренеру", – сказав Демченко.
Андрій Демченко останніми роками тренував у Грузії. Спершу він успішно попрацював з Ділою, після чого очолив Динамо Батумі. Але на чолі столичного гранда йому не вдалося досягти значних результатів, тож нещодавно 48-річного українця було звільнено з клубу.
Матч між збірними України та Грузії відбудеться сьогодні, 11 жовтня. Початок зустрічі о 21:45. Наш сайт проведе текстову трансляцію.
Нагадаємо, Грузія очолює турнірну таблицю Групи 1 у Лізі B. Команда Віллі Саньоля у вересні розгромила Чехію, а потім мінімально перемогла Албанію.