Грузинський топклуб відправив у відставку українського фахівця

Грузинський клуб Динамо Батумі вирішив припинити співпрацю з українським фахівцем Андрієм Демченком.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Згідно з рішенням Ради директорів Динамо Батумі, Андрій Демченко покине посаду головного тренера команди через незадовільні спортивні результати, показані у футбольному сезоні 2024 року. Дякуємо пану Андрію за проведений час у нашому клубі та бажаємо успіхів у тренерській кар'єрі", – вказали у публікації.

Українець очолив клуб у серпня минулого року. Цього сезону команда за 28 турів набрала лише 42 очка і йде на четвертому місці у місцевому чемпіонаті.

До роботи в Динамо Демченко два роки тренував Ділу з міста Горі. В Україні працював із Металістом 1925, Львовом та Вересом. Також 48-річний тренер очолював Обод з Узбекистану.

Нагадаємо, у понеділок, 7 жовтня, стало відомо, що азербайджанський Нефтчі відправив у відставку українця Романа Григорчука.