Степанова визнали гравцем матчу проти АЗ Алкмар

Микола Літвінов — 2 березня 2026, 00:06
Українського нападника Утрехта Артема Степанова визнали найкращим гравцем домашнього матчу 25-го туру чемпіонату Нідерландів проти АЗ Алкмар.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За підсумками поєдинку, який завершився перемогою господарів з рахунком 2:0, 18-річний футболіст отримав індивідуальну статуетку.

У цій грі Степанов вийшов у стартовому складі Утрехта вчетверте поспіль. На 35-й хвилині він відзначився своїм дебютним голом за нідерландський клуб, реалізувавши пенальті. Нападника замінили на 76-й хвилині. Від статистичного порталу Sofascore молодий українець отримав оцінку 7.0.

Загалом це друга результативна дія Степанова за новий колектив – раніше він віддав гольову передачу в матчі з НЕКом. 

Нагадаємо, Утрехт орендував українського форварда до кінця поточного сезону. Повноцінний контракт Артема належить леверкузенському Баєру і діє до 30 червня 2027 року. Попереднім клубом Степанова був німецький Нюрнберг, однак сторони достроково розірвали співпрацю.

