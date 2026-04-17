Утрехт продовжив оренду форварда молодіжної збірної України Степанова

Софія Кулай — 17 квітня 2026, 10:33
Артем Степанов
18-річний український форвард Артем Степанов продовжить свої виступи за нідерландський Утрехт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда з Ередивізі пролонгувала орендну угоду з нападником збірної України U-21 (7 ігор) на наступний сезон-2026/27. Також за домовленістю з леверкузенським Баєром, якому належить контракт Степанова, є опція викупу гравця.

Нагадаємо, що Утрехт орендував Артема у "фармацевтів" наприкінці січня 2026-го. Відтоді українець провів у футболці нідерландського колективу 11 ігор, у яких забив 4 голи та віддав один асист.

Нещодавно молодий український футболіст встановив історичний рекорд клубу у чемпіонаті Нідерландів.

Додамо, що Утрехт після 30 турів посідає 7-ме місце у турнірній таблиці першості, маючи у своєму активі 44 очки.

Читайте також :
Левченко оцінив перспективи Степанова: Є все, щоб стати топовим нападником
Утрехт зі Степановим розгромив Телстар в 30 турі Ередивізі: відома оцінка українця
Левченко оцінив перспективи Степанова: Є все, щоб стати топовим нападником
Забив на 5-й хвилині гри: Степанов відзначився четвертим голом за Утрехт в Ередивізі
Степанов встановив історичний рекорд Утрехта в чемпіонаті Нідерландів
Степанов відзначився третім голом за Утрехт в Ередивізі

