Степанов відреагував на продовження угоди з Утрехтом

Молодий український форвард Артем Степанов відреагував на продовження орендної угоди з нідерландським Утрехтом.

Його слова передає пресслужба клубу.

18-річний футболіст молодіжної збірної України U-21 розповів, що йому подобається виступати за команду з Ередивізі, де він нарешті почав відзначатися результативністю.

Степанов запевнив, що його забиті голи є заслугою усіх його одноклубників.

"Мені тут дуже подобається. Я радий, що в останніх матчах почав більше забивати, хоча повинен сказати, що ці голи значною мірою є заслугою команди. Ми зробимо все, щоб добре завершити сезон і, сподіваюся, через плейоф вийти до єврокубків. Я хочу подякувати вболівальникам за підтримку, яку отримав останнім часом. Я з нетерпінням чекаю на подальший період в Утрехті", – сказав Артем.

Відзначимо, що український нападник виступатиме за Утрехт у наступному сезоні-2026/27. Також Утрехт домовився із леверкузенським Баєром, якому належить Степанов, про опцію викупу угоди футболіста.

Портал Transfermarkt оцінює вартість українця у 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що Утрехт орендував Артема у "фармацевтів" наприкінці січня 2026-го. Відтоді українець провів у футболці нідерландського колективу 11 ігор, у яких забив 4 голи та віддав один асист.

Нещодавно Степанов встановив історичний рекорд клубу у чемпіонаті Нідерландів.

Додамо, що Утрехт після 30 турів посідає 7-ме місце у турнірній таблиці першості, маючи у своєму активі 44 очки.