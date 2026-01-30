Нідерландський клуб орендував українського нападника

Утрехт оголосив про підписання орендної угоди з українським нападником Баєра Артемом Степановим.

Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.

Оренда розрахована до кінця поточного сезону. У новому клубі форвард виступатиме під 18-м номером.

Попереднім клубом Степанова був Нюрнберг, однак сторони достроково розірвали контракт.

Нюрнберг орендував Степанова влітку 2025 року. З того часу форвард взяв участь у 14-ти матчах головної команди, у яких відзначився дебютним голом та асистом. Також за його спиною одна гра за Нюрнберг II (один м'яч).

Утрехт після 19 турів посідає 11 місце в турнірній таблиці Ередівізі, набравши 23 очки.

Раніше український нападник зізнався, як реагує на те, що його порівнюють із зірковим форвардом англійського Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом.