Утрехт зі Степановим зазнав розгромної поразки в чемпіонаті Нідерландів

Утрехт, за який виступає український нападник Артем Степанов, зазнав розгромної виїзної поразки від Ексельсіора з рахунком 0:5 у матчі 31 туру чемпіонату Нідерландів. З 31-ї хвилини гості грали в меншості після того, як дві жовті картки за дві хвилини отримав Матісс Дідден.

Сам Степанок вийшов у основі Утрехта на матч, проте був замінений ще до перерви – на 41-й хвилині замість нього на поле вийшов захисник Сібе Хоресманс. На той момент Утрехт уже програвав 0:2.

Чемпіонат Нідерландів – Ередивізі

31 тур, 26 квітня

Ексельсіор – Утрехт – 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 11 Науйокс, 2:0 – 36 Фернандес Санчес, 3:0 – 55 Фернандес Санчес, 4:0 – 69 Єгорян, 5:0 – 90+3 Хартьєс

Для Степанова це був 12-й матч у поточному сезоні Ередивізі. У них українець відзначився 4 голами та 1 асистом. Минулого тижня Утрехт продовжив оренду Степанова на наступний сезон.