Степанов відзначився дебютним голом за Утрехт

Український форвард Утрехта Артем Степанов забив свій перший гол за новий клуб.

У матчі 25 туру чемпіонату Нідерландів проти АЗ 18-річний нападник на 35-й хвилині зробив рахунок 2:0, реалізувавши пенальті.

Для українського нападника це був четвертий поспіль вихід в основі Утрехта. Для нього це друга результативна дія за клуб, у грі з НЕКом він віддав асист.

Після першого тайму рахунок 2:0.

Нагадаємо, що "громадяни собору" орендували українського форварда до кінця поточного сезону. Контракт Артема належить леверкузенському Баєру (до 30 червня 2027 року).

Попереднім клубом Степанова був німецький Нюрнберг, але сторони достроково розірвали співпрацю.