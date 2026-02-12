Степанов віддав перший асист за Утрехт та допоміг перервати безвиграшну серію: відома оцінка українця

У матчі 18-го туру Ередивізі Утрехт на виїзді впевнено переграв НЕК із рахунком 3:1. Вагомий внесок у перемогу своєї команди зробив 18-річний український форвард Артем Степанов, який відзначився першою результативною дією за новий клуб.

Степанов вийшов у стартовому складі та відіграв 56 хвилин, після чого був замінений на Єспера Карлссона, отримавши від порталу Sofascore оцінку 6.8 бала.

Саме українець асистував Дживаю Зехіелу, допомігши команді забити, а за час, проведений на полі, він здійснив 24 дотики до м'яча (втративши володіння 9 разів), виконав одну успішну спробу дриблінгу (100%) та загалом точність його передач склала 53%.

Ця перемога для клубу перша за останні 9 поєдинків. До візиту в Неймеген команда мала провальну серію: 7 поразок та лише одна нічия у 8 матчах. Утрехт наразі має 27 очок і посідає 10-те місце в турнірній таблиці Нідерландів.

Для Степанова це був третій матч в Ередивізі. Загалом у поточному сезоні на його рахунку вже 18 матчів, 2 голи та 2 асисти на клубному рівні.

Нагадаємо, що "громадяни собору" орендували українського форварда до кінця поточного сезону. Контракт Артема належить леверкузенському Баєру (до 30 червня 2027 року).

Попереднім клубом Степанова був німецький Нюрнберг, але сторони достроково розірвали співпрацю.