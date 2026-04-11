Утрехт зі Степановим розгромив Телстар в 30 турі Ередивізі: відома оцінка українця

У суботу, 11 квітня, Утрехт з розгромним рахунком 4:1 переграв Телстар на власному полі у матчі 30-го туру Ередивізі.

Підопічні Рона Янса відкрили рахунок ще на початку першого тайму голом Діддена, а після перерви довели справу до розгрому завдяки м'ячам Зехіеля, Де Віта та Карлссона. Єдиний м'яч за гостей на 58-й хвилині забив Баккер.

Український центральний нападник "жителів собору" Артем Степанов вийшов у стартовому складі, результативними діями не відзначався та провів на полі майже весь матч, отримавши високу оцінку 7.4 від порталу Sofascore.

Чемпіонат Нідерландів – Ередивізі

30 тур, 11 квітня

Утрехт – Телстар 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Дідден, 1:1 – 58 Баккер, 2:1 – 61 Зехіел, 3:1 – 72 Де Віт, 4:1 – 90+1 Карлосон

Нагадаємо, що Артем виступає за Утрехт на правах оренди до кінця поточного сезону-2025/26. Також є опція викупу контракту гравця. У Степанова є чинна угода з леверкузенським Баєром до кінця червня 2027-го.

У футболці нідерландської команди 18-річний форвард вже провів 11 матчів, у яких забив 4 голи та віддав один асист. Нещодавно молодий українець встановив історичний рекорд клубу у чемпіонаті Нідерландів.

Завдяки цій перемозі Утрехт піднявся на восьму сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 44 очки після 30 зіграних поєдинків. Наступний матч для команди Артема Степанова пройде 26 квітня о 13:15 (за київським часом).