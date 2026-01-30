Українська правда
Німецький клуб оголосив про дострокове розірвання орендної угоди з українським нападником

Олексій Мурзак — 30 січня 2026, 18:47
Артем Степанов
Нюрнберг оголосив про дострокове припинення орендної угоди з українським форвардом Артемом Степановим.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

"Велике дякую за відданість справі та всього найкращого в майбутньому, Артеме!", – йдеться у повідомленні.

Нападник повернеться до Баєра, який володіє правами на гравця, однак, швидше за все, продовжить кар'єру в іншій команді.

Раніше повідомлялося, що наступним клубом 18-річного футболіста стане Утрехт, який вже погодив орендну угоду з "фармацевтами".

Нюрберг орендував Степанова влітку 2025 року. З того часу форвард взяв участь у 14-ти матчах головної команди, у яких відзначився дебютним голом та асистом. Також за його спиною одна гра за Нюрнберг II (один м'яч).

