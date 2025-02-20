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Таловєрова визнали найкращим гравцем матчу проти Лутона в Чемпіоншипі

Станіслав Лисак — 20 лютого 2025, 13:34
Таловєрова визнали найкращим гравцем матчу проти Лутона в Чемпіоншипі
Плімут

Український захисник Плімута Максим Таловєров був визнаний найкращим гравцем матчу з Лутон Таун у 33 турі англійського Чемпіоншипу.

Про це повідомляє пресслужба "піратів".

Українець відзначився забитим голом, який приніс його команді нічийний результат (1:1).

З моменту свого трансферу в Англію, Максим Таловєров зіграв у п'яти матчах, в яких провів увесь час на футбольному полі. Українець до цього двічі визнавався гравцем поєдинку.

Варто зазначити, що у цих іграх Плімут, який посідає передостаннє місце Чемпіоншипу, зазнав усього однієї поразки. Але при цьому команда примудрилася обіграти Ліверпуль у Кубку Англії (1:0)

Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Максим Таловєров Плімут

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