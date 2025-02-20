Таловєрова визнали найкращим гравцем матчу проти Лутона в Чемпіоншипі
Плімут
Український захисник Плімута Максим Таловєров був визнаний найкращим гравцем матчу з Лутон Таун у 33 турі англійського Чемпіоншипу.
Про це повідомляє пресслужба "піратів".
Українець відзначився забитим голом, який приніс його команді нічийний результат (1:1).
З моменту свого трансферу в Англію, Максим Таловєров зіграв у п'яти матчах, в яких провів увесь час на футбольному полі. Українець до цього двічі визнавався гравцем поєдинку.
Варто зазначити, що у цих іграх Плімут, який посідає передостаннє місце Чемпіоншипу, зазнав усього однієї поразки. Але при цьому команда примудрилася обіграти Ліверпуль у Кубку Англії (1:0)