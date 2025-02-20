Таловєров став найкращим гравцем Плімута у матчі з Лутоном

Український захисник Максим Таловєров став найкращим гравцем Плімута у матчі 31-го туру Чемпіоншипа проти Лутона.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Український оборонець відіграв повний матч та отримав оцінку 7,7 бала. Захисник відзначився голом, 8 разів виніс м'яч, 7 разів виграв позицію, двічі сфолив та віддав 41% точних передач.

Найкращим гравцем поєдинку став Каль Нейсміт з Лутона – 7,8.

Позиції команд після нічиєю у турнірній таблиці не змінилися – Плімут з 29 очками йде на передостанній позиції, Лутон має 28 очок та посідає останню сходинку.

Нагадаємо, нещодавно Плімут на виїзді поступився Блекберну (0:2). Це перша поразка команди з моменту переходу Таловєрова.

До цього команда здобула три поспіль перемоги – над Вест Бромвічем (2:1), 1:0 над Ліверпулем в Кубку Англії та 5:1 над Мілволлом в Чемпіоншипі.