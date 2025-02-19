Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Таловєров відзначився дебютним голом за Плімут

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 23:20
Таловєров відзначився дебютним голом за Плімут
Максим Таловєров
Plymouth Argyle Football Club

Захисник Плімута Максим Таловєров відзначився дебютним голом за свій клуб.

Український футболіст відгукнувся на подачу Корнела Суча та зрівняв рахунок в матчі 31 туру Чемпіоншипу проти Лутона.

Зазначимо, що це п'ятий матч Таловєрова у футболці Плімута, до якого гравець збірної України приєднався під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, раніше Аргайл сенсаційно вибив Ліверпуль з розіграшу Кубку Англії, а українець став найкращим гравцем матчу за версією спонсорів клубу.

Лутон Максим Таловєров Плімут

Лутон

Лунін з Реалом прийматиме Ман Сіті, Плімут Таловєрова зіграє з прямим конкурентом: розклад матчів українців
Клуб Чемпіоншипу підписав ексгравця московського Спартака
Рух поступився Лутону в товариському матчі
Стали відомі суперники Руха на зборах у Словенії
Астон Вілла хоче підписати ексгравця Челсі

Останні новини