Таловєров відзначився дебютним голом за Плімут
Максим Таловєров
Plymouth Argyle Football Club
Захисник Плімута Максим Таловєров відзначився дебютним голом за свій клуб.
Український футболіст відгукнувся на подачу Корнела Суча та зрівняв рахунок в матчі 31 туру Чемпіоншипу проти Лутона.
Зазначимо, що це п'ятий матч Таловєрова у футболці Плімута, до якого гравець збірної України приєднався під час зимового трансферного вікна.
Нагадаємо, раніше Аргайл сенсаційно вибив Ліверпуль з розіграшу Кубку Англії, а українець став найкращим гравцем матчу за версією спонсорів клубу.