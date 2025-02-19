Таловєров відзначився дебютним голом за Плімут

Захисник Плімута Максим Таловєров відзначився дебютним голом за свій клуб.

Український футболіст відгукнувся на подачу Корнела Суча та зрівняв рахунок в матчі 31 туру Чемпіоншипу проти Лутона.

Зазначимо, що це п'ятий матч Таловєрова у футболці Плімута, до якого гравець збірної України приєднався під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, раніше Аргайл сенсаційно вибив Ліверпуль з розіграшу Кубку Англії, а українець став найкращим гравцем матчу за версією спонсорів клубу.