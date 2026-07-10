Захисник збірної України прокоментував інформацію про інтерес з боку Шахтаря

Центральний захисник Сток Сіті та збірної України Максим Таловєров заперечив інформацію про інтерес до себе з боку донецького Шахтаря.

Слова 26-річного гравця наводить Український футбол.

"Я вихованець академії Шахтаря, провів там десять років і маю особливе ставлення до клубу. Але зараз я гравець Сток Сіті та зосереджений на підготовці до сезону. Сток Сіті не надавав жодної інформації про те, що має пропозицію Шахтаря щодо переговорів про трансфер. Тому було б дивно коментувати те, чого немає", – заявив захисник.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шахтар цікавиться Таловєрова, проте чемпіонів України відлякали вимоги захисника по зарплаті в розмірі 1,5 мільйона євро на рік.

Раніше повідомлялося про те, що хавбеком Шахтаря Віктором Цукановим цікавляться турецькі клуби.