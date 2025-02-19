Плімут з голом Таловєрова розписав мирову з Лутоном у Чемпіоншипі

У середу, 19 лютого, Плімут на виїзді зіграв внічию з Лутоном у межах виїзного матчу 31-го туру Чемпіоншипа.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1. Своїм дебютним голом за Плімут відзначився український захисник Максим Таловєров, який головою замкнув навіс з флангу.

Позиції команд у турнірній таблиці не змінилися – Плімут з 29 очками йде на передостанній позиції, Лутон має 28 очок та посідає останню сходинку.

Чемпіонат Англії – Чемпіоншип

31 тур, 19 лютого

Лутон – Плімут 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Браун, 1:1 – 70 Таловєров

Нагадаємо, нещодавно Плімут на виїзді поступився Блекберну (0:2). Це перша поразка команди з моменту переходу Таловєрова.

До цього команда здобула три поспіль перемоги – над Вест Бромвічем (2:1), 1:0 над Ліверпулем в Кубку Англії та 5:1 над Мілволлом в Чемпіоншипі.