Плімут з голом Таловєрова розписав мирову з Лутоном у Чемпіоншипі
У середу, 19 лютого, Плімут на виїзді зіграв внічию з Лутоном у межах виїзного матчу 31-го туру Чемпіоншипа.
Зустріч завершилась з рахунком 1:1. Своїм дебютним голом за Плімут відзначився український захисник Максим Таловєров, який головою замкнув навіс з флангу.
Позиції команд у турнірній таблиці не змінилися – Плімут з 29 очками йде на передостанній позиції, Лутон має 28 очок та посідає останню сходинку.
Чемпіонат Англії – Чемпіоншип
31 тур, 19 лютого
Лутон – Плімут 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 55 Браун, 1:1 – 70 Таловєров
Нагадаємо, нещодавно Плімут на виїзді поступився Блекберну (0:2). Це перша поразка команди з моменту переходу Таловєрова.
До цього команда здобула три поспіль перемоги – над Вест Бромвічем (2:1), 1:0 над Ліверпулем в Кубку Англії та 5:1 над Мілволлом в Чемпіоншипі.