Захиснику збірної України може знадобитись операція

Софія Кулай — 22 березня 2026, 10:14
Максим Таловєров
instagram.com/tal.04

Центральному захиснику збірної України та англійського Сток Сіті Максиму Таловєрову може знадобитись хірургічне втручання.

Про це повідомляє Stoke Sentinel.

Головний тренер Сток Сіті Марк Робінс розповів про травму щиколотки в українського футболіста. За його словами, наразі медики будуть спостерігати та вирішувати, чи можна залікувати ушкодження Таловєрова консервативним методом.

"Один повертається, а один втрачається. У Таловєрова пошкодження щиколотки. Нам доведеться почекати і подивитися, чи доведеться застосовувати консервативний підхід, чи хірургічний. Потрібно почекати, щоб зрозуміти, як це все розвиватиметься", – заявив наставник команди.

Нагадаємо, що Максим травмувався у матчі Чемпіоншипу проти Вотфорда (14 березня), у якому відіграв усі 30 хвилин, запам'ятавшись жовтою карткою. Через ушкодження Максим вибув із заявки команди Сергія Реброва на березневі ігри. Його у списку замінив оборонець житомирського Полісся Едуард Сарапій.

Раніше зазначалось, що травма виб'є українця до кінця поточного сезону-2025/26, у якому Таловєров взяв участь у 20-ти поєдинках (без результативних дій).

Нагадаємо, що 25-річний центрбек виступає за Сток Сіті з літа 2025-го, коли перейшов із англійського Плімута. Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2028 року.  

