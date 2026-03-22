Захиснику збірної України може знадобитись операція
Центральному захиснику збірної України та англійського Сток Сіті Максиму Таловєрову може знадобитись хірургічне втручання.
Про це повідомляє Stoke Sentinel.
Головний тренер Сток Сіті Марк Робінс розповів про травму щиколотки в українського футболіста. За його словами, наразі медики будуть спостерігати та вирішувати, чи можна залікувати ушкодження Таловєрова консервативним методом.
"Один повертається, а один втрачається. У Таловєрова пошкодження щиколотки. Нам доведеться почекати і подивитися, чи доведеться застосовувати консервативний підхід, чи хірургічний. Потрібно почекати, щоб зрозуміти, як це все розвиватиметься", – заявив наставник команди.
Нагадаємо, що Максим травмувався у матчі Чемпіоншипу проти Вотфорда (14 березня), у якому відіграв усі 30 хвилин, запам'ятавшись жовтою карткою. Через ушкодження Максим вибув із заявки команди Сергія Реброва на березневі ігри. Його у списку замінив оборонець житомирського Полісся Едуард Сарапій.
Раніше зазначалось, що травма виб'є українця до кінця поточного сезону-2025/26, у якому Таловєров взяв участь у 20-ти поєдинках (без результативних дій).
Нагадаємо, що 25-річний центрбек виступає за Сток Сіті з літа 2025-го, коли перейшов із англійського Плімута. Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2028 року.