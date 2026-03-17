Збірна України втратила чергового захисника перед матчами відбору на ЧС-2026

Максим Таловєров не зможе взяти участь у найближчих поєдинках національної команди України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Футболіст Сток Сіті отримав травму під час матчу Чемпіоншипу проти Вотфорда. Він догравав зустріч із ушкодженням, після чого пройшов медичне обстеження.

Результат МРТ гомілковостопного суглоба виявилися невтішним. За попередніми прогнозами, 25-річний гравець вибув до кінця сезону.

Таким чином він пропустить матчі збірної України, у склад якої був викликаний уперше за тривалий час. Це сталось після травм Миколи Матвієнка, Арсенія Батагова та Тараса Михавка.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" тепер вимушений розглядати альтернативні варіанти. У резервному списку залишаються два центральні захисники – Едуард Сарапій і Сергій Чоботенко.

Нагадаємо, що команда Сергія Реброва проведе півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції 26 березня. У разі позитивного результату Україна зустрінеться з переможцем пари Польща – Албанія (31 березня).