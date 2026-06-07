Мальдера: Ми все ще приголомшені, зараз було б недоречно говорити про футбол

Наставник збірної України Андреа Мальдера виступив із короткою заявою після товариського матчу проти Данії, який був достроково завершений за рахунку 1:2 через через знепритомнення капітана данської команди Крістіана Еріксена.

Тренер наголосив, що після такого говорити про футбол недоречно.

"Всім доброго вечора. Ми все ще приголомшені тим, що ми побачили та пережили. Зараз ми всі думками поряд с Еріксеном та його сім'єю. Всі гравці були поряд з ним, вболівальники пережили погані хвилини. У знак подяки до нього, зараз було б недоречно говорити про футбол.

Коли стався цей момент, ми побачили, що багато футболістів плакали. До мене підійшов тренер збірної Данії і ми спільно вирішили зупинити матч. Вважаю, що життя – це найвища цінність, а все інше – другорядне", – наголосив Мальдера.

Нагадаємо, що у першому матчі під керівництвом Андреа Мальдери збірна України перемогла Польщу з рахунком 2:0. У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.