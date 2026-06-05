Данія – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

У неділю, 7 червня, відбудеться товариський поєдинок, у якому зіграють збірні Данії та України з футболу.

Гру на "Оденсе Стедіум" судитиме норвезька бригада арбітрів на чолі з Сігуром Крінгстадом. Вона розпочнеться о 19:30 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Данія – Україна безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що це буде четверте очне протистояння між командами. Наразі між ними зберігається паритет – по одній перемозі та нічия.

Нагадаємо, що перед цим "синьо-жовті" переграли збірну Польщі з рахунком 2:0. То була дебютна гра для Андреа Мальдери на чолі "синьо-жовтих".