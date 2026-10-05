Сподіваюся, що вдасться вирвати перемогу: Нагорняк зробив прогноз на матч Україна – Угорщина

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк прогнозує складний поєдинок Ліги націй-2026/27 проти Угорщини для команди Андреа Мальдери, яка напередодні матчу зіштовхнулася з кадровими втратами.

Його цитує Sport.ua.

"Сьогодні буде серйозний виклик для Мальдери та його штабу. Адже з різних причин італійський фахівець не може розраховувати на цілу групу виконавців. Взяти хоча б позицію лівого захисника, де поза грою – Миколенко, Матвієнко, Михайліченко. Тому я не здивуюся, якщо у Трнаві зіграє Крупський, котрий у Харкові довів, що може "закрити" як правий, так і лівий фланг оборони", – сказав Нагорняк.

Колишній футболіст "синьо-жовтих" припустив, що італійський наставник може зіграти у трьох центральних захисників.

55-річний фахівець зробив свій прогноз на майбутню гру.

"Все ж дуже кортить, аби сьогодні наші футболісти були згуртовані, готові зіграти на максимумі своїх можливостей. Я сподіваюся, що вдасться вирвати перемогу – 1:0", – додав тренер клубу з Кам'янця-Подільського.

Матч Україна – Угорщина у Трнаві розпочнеться 5 жовтня о 21:45 (за київським часом). Це буде вже друга зустріч між цими збірними у поточному розіграші Ліги націй-2026/27. Перша закінчилася мінімальною перемогою українців (1:0).

За текстовою онлайн-трансляцією дуелі можна буде стежити – за посиланням.

Раніше свої прогнози на протистояння зробили Іван Гецко та Максим Шацьких. А от президент УАФ Андрій Шевченко несподівано звернувся до лідера збірної Угорщини Домініка Собослая.