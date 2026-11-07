Для нас це позитивний результат: Нагорняк оцінив нічию Епіцентра з Кривбасом
Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк прокоментував нічию з Кривбасом в матчі 12 туру чемпіонату України.
Своїми думками фахівець поділився в етері УПЛ ТБ.
Наставник залишився задоволеним фінальним рахунком з огляду на останні результати команди.
"Враховуючи піке, в якому ми були, це хороший для нас результат, позитивний. Негативний момент для мене – ми знову самі собі привезли пропущений м'яч.
Але молодці, що забили, і ще могли забивати. Я дуже сподіваюсь, що ми відштовхнулись від дна і рухатимемось вперед", – розповів Нагорняк.
Епіцентр за підсумками матчу набрав 10 балів та наразі посідає 9-те місце в турнірній таблиці першості. У Кривбаса 7 очок та остання позиція у чемпіонаті.
Нагадаємо, напередодні тур стартував у Києві, де Оболонь зіграла внічию з Лівим Берегом. У Житомирі Полісся переграло Верес (2:0).