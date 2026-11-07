Для нас це позитивний результат: Нагорняк оцінив нічию Епіцентра з Кривбасом

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк прокоментував нічию з Кривбасом в матчі 12 туру чемпіонату України.

Своїми думками фахівець поділився в етері УПЛ ТБ.

Наставник залишився задоволеним фінальним рахунком з огляду на останні результати команди.

"Враховуючи піке, в якому ми були, це хороший для нас результат, позитивний. Негативний момент для мене – ми знову самі собі привезли пропущений м'яч.



Але молодці, що забили, і ще могли забивати. Я дуже сподіваюсь, що ми відштовхнулись від дна і рухатимемось вперед", – розповів Нагорняк.