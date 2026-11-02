Комплімент команді: Скрипник оцінив перемогу Зорі над Епіцентром в УПЛ

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу команди над Епіцентром в матчі 11 туру чемпіонату України.

Емоції фахівця передає пресслужба луганців.

"Все складається з дрібниць. Якщо б пройшли далі в Кубку, можливо більше б було позитивних емоцій. Але гарно, що зробили тоді і зараз ротацію. Комплімент команді. Знов зіграли "на нуль". Це теж великий плюс. Не багато шансів було у суперника. Чудово, що один із своїх моментів ми реалізували", – розповів Скрипник.

Також наставник висловився про повітряні тривоги, через які доводиться переривати матчі.

"Зупинки це погано. Звичайно, десь, можливо, можна було внести корективи. Але коли зупинка – тобі знов треба розминатися, а якщо ти зі спортом весь день, то він колись теж набридає. Я бачу, що всі так зараз в нас грають. Такі часи. Багато матчів були перенесені. Але приємно, коли все закінчується позитивно", – додав тренер "чорно-білих".

Завдяки цій перемозі підопічні Віктора Скрипника набрали 18 очок і, принаймні тимчасово, піднялись на п'яте місце у турнірній таблиці. Епіцентр залишається десятим з дев'ятьма заліковими балами в активі.

Нагадаємо, напередодні Зоря залишила розіграш Кубку України, поступившись у серії пенальті Кривбасу.