УЄФА наполягає на проведенні матчу України та Іспанії в Туреччині на тлі ракетної загрози з боку Ірану

УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) не став переносити поєдинок відбору на жіночий чемпіонат світу 2027 року між збірними України та Іспанії в турецькій Антальї, попри стурбованість іспанської команди через інцидент з ракетою Ірану.

Про це повідомляє Mundo Depotivo. Деталі додає ABC.

Напередодні сили НАТО перехопили іранську ракету, що прямувала в бік Туреччини. За інформацією Marca, через ці події іспанська делегація вже відклала свій запланований на четвер виліт, а в кабінетах серйозно розглядалося питання перенесення поєдинку. УЄФА відхилив прохання іспанської команди перенести матч, бо вважає, що немає ризику у його проведенні.

Відмова від гри для збірної Іспанії означатиме суворі спортивні санкції та технічну поразку. Остаточне рішення ухвалять після зустрічі команди з президентом іспанської федерації Рафаелем Лоусаном.

Нагадаємо, що першим поєдинком цієї кваліфікації для українок був матч проти Англії, який відбувся 3 березня та завершився розгромною поразкою збірної України з рахунком 1:6. У першому таймі "синьо-жовті" зуміли стримати натиск чинних чемпіонок Європи (0:0), однак по перерві пропустили шість м'ячів, відповівши лише єдиним голом від Яни Калініної.

У межах відбору на ЧС-2027 "синьо-жовті" зіграють ще один матч проти Англії, й два поєдинки проти Іспанії та Ісландії. Пряму путівку на Мундіаль здобуде переможець групи, а команди що посіли місця з 2 по 4 зіграють матчі плейоф.

Матч України проти Іспанії має відбутися у суботу, 7 березня.

Нагадаємо, що 9 лютого жіночу збірну України очолила Ія Андрущак. На цій посаді вона замінила Володимира Пятенка.