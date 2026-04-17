Тренерка збірної Іспанії висловила повагу українським футболісткам на тлі війни: Вони мають велику силу духу

Головна тренерка жіночої збірної Іспанії Соня Бермудес висловила слова поваги національній команді України за те, що вони досі можуть грати у футбол попри повномасштабну війну проти Росії

Її слова передає Marca.

"У Туреччині я мала змогу поговорити з їхньою тренеркою, і вона розповіла нам про їхні логістичні проблеми: їм доводиться тренуватися за межами країни, і це дуже важко. Те, що їхні футболістки можуть зосередитися на грі, заслуговує великої поваги, це багато про них говорить. Вони мають велику силу духу, це видно з їхньої гри, і ми маємо до них найвищу повагу. Ми хочемо виграти і забити багато голів, але дуже співчуваємо їм через ситуацію, в якій вони перебувають".

Також Бермудес розповіла щодо плану на гру проти "синьо-жовтих".

"Ми маємо вийти на поле максимально налаштованими. Іспанія має дуже виразну ідентичність, але у нас є гравчині з різними профілями та універсальні. Ми не обмежуємося лише грою в короткому пасі або по центру; у нас є гравчині, готові до різних ігрових ситуацій".

Зауважимо, що у суботу, 18 квітня, о 17:00 збірна України протистоятиме національній команді Іспанії у матчі 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Нагадаємо, напередодні наша команда поступилася Ісландії (0:1) у третьому турі відбору, а до цього програла Іспанії (1:3) у другому турі та зазнала поразки від Англії (1:6) в першому.