Головний тренер жіночої збірної України залишив посаду

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Володимир Пятенко завершив роботу на чолі команди.

Про це повідомляє Відділ жіночого та дівочого футболу УАФ.

Наставник з особистих причин вирішив не продовжувати контракт, який завершився наприкінці 2025 року.

Пятенко очолював жіночу збірну України з вересня 2023 року, під керівництвом наставника команда провела 29 матчів, з яких виграла 14.

Окрім того, з Пятенком на чолі національна команда вийшла до другого раунду плейоф чемпіонату Європи, а також підвищилась у класі Ліги націй, де гратимуть зі збірними Іспанії, Англії та Ісландії.

Ім'я наступного головного тренера жіночої збірної України наразі не повідомляється.