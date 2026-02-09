Українська правда
Жіноча збірна України з футболу отримала нову головну тренерку

Денис Іваненко — 9 лютого 2026, 14:37
Жіноча збірна України з футболу отримала нову головну тренерку
Ія Андрущак
vorskla.com.ua

Ія Андрущак очолила жіночу збірну України з футболу.

Про це повідомила УАФ.

38-річна спеціалістка до цього керувала юнацькою командою Ворскли U-19, ставши першою в Україні тренеркою, яка очолила чоловічу команду. З 2025 року вона була наставницею жіночого клубу Ворскла.

Під час ігрової кар'єри півзахисниця провела 58 матчів у складі збірної України. В її активі було два голи.

Нагадаємо, що до цього команду очолював Володимир Пятенко. Він з особистих причин вирішив не продовжувати контракт, який завершився наприкінці 2025 року.

Фахівець працював з "синьо-жовтими" з вересня 2023 року. Під його керівництвом команда провела 29 матчів, з яких виграла 14.

З Пятенком на чолі національна збірна вийшла до другого раунду плейоф чемпіонату Європи, а також підвищилась у класі Ліги націй, де гратиме зі збірними Іспанії, Англії та Ісландії.

Цей турнір розпочнеться в березні 2026 року. Він водночас стане відбірковим у зоні УЄФА до ЧС-2027.

