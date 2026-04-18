Англія перемогла Ісландію у 4-му турі відбору на ЧС-2027: турнірне становище у групі України

У суботу, 18 квітня, відбулися матчі 4-го туру відбору на жіночий ЧС-2027 з футболу.

Як відомо, збірна України розгромно програла Іспанії 0:5 та з нулем очок продовжує посідати останнє місце в своїй групі.

Водночас у паралельному матчі Англія перемогла Ісландію, набравши 12 очок.

Чемпіонат світу-2027 – Кваліфікація (Ліга А)

4-й тур, 18 квітня

Ісландія – Англія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 21 Руссо

Таким чином, саме англійська збірна зі 100-відсотковим результатом лідирує в групі, другими йдуть іспанки, Ісландія розташовується на 3-й сходинці.

Саме проти Ісландії та Англії Україна проведе заключні матчі у відборі на ЧС-2027 – 5 та 9 червня відповідно.

Зазначимо, що перше місце напряму потрапить на чемпіонат світу, інші три збірні відправлять у плейоф кваліфікації.

Турнірне становище у групі 3 після 4-х турів

Англія – 12 (4) Іспанія – 9 (4) Ісландія – 3 (4) Україна – 0 (4)

Нагадаємо, у першому турі відбору на ЧС-2027 Україна поступилася Англії (1:6), далі програла Іспанії (1:3), а напередодні зазнала поразки від Ісландії.