Їм на*рати на цю збірну: Мілевський жорстко розніс команду Мальдери через провальний матч Ліги націй

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський відреагував на поразку від Північної Ірландії у Лізі націй-2026/27 (0:3), зізнавшись, що шукав в інтернеті футболістів суперника, адже не знав навіть, де вони грають на клубному рівні.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю BLIK.ua.

Провал. Чесно, напевно, саме так. Ми вечеряли з Тамілою (дівчина Артема – прим. ред.) й дивилися футбол, а вона рідко дивиться, скажу чесно. Ми навіть загуглили, де грають футболісти Північної Ірландії. Хтось – з "Оксфорда" (ми ще приколювалися, що з університету), хтось – ще звідкись. В цілому, просто ноунейми. Але як вони, блін, б'ються! Як віддаються грі!" – сказав екснападник київського Динамо.

Водночас Мілевський висловився про підопічних Андреа Мальдери, назвавши їх "піжонами", які просто відбувають номер у збірній.

"У нас знову ці піжони, які приїжджають грати за збірну. Знову це повертається, знову чомусь відбувається. Ці Забарні, ці Циганкови… Приїхали з Європи, відіграли – і поїхали далі кататися на своїх тачках. Вони просто селюки, які вилізли в Європу, і зараз ходять із дружинами по шопінгах. Я цьому не заздрю, повір, я багато чого бачив у житті за свою кар'єру. Але, розумієш, їм на*рати на цю збірну! Ні характеру, ні самовіддачі, одні помилки, якісь "привози". Різник бідний… Чесно, дивишся на все це – ну так не можна!" – заявив Артем.

Також Мілевський зазначив, що побачив хлопців у білих футболках, які просто відривали ноги супернику, на відміну від українських футболістів, які виступають у ПСЖ, Аяксі та інших європейських клубах.

"Хлопці з Північної Ірландії виступають, хрін знає де, але грали так, наче проводили останній матч у житті. Наші щось намагаються, пижаться… Але у підсумку нічого. Чуваки просто закрили нас – 3:0. Чесно, нічого не придумати за 90 хвилин – у мене немає слів", – наголосив колишній нападник "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що ця поразка стала першою для України у поточному розіграші Ліги націй-2026/27 та дебютною для Мальдери на чолі збірної.

Після цього фіаско "синьо-жовті" відпустили в одноосібні лідери групи Північну Ірландію. В активі української збірної 4 бали, тоді як у її кривдника – 7 очок.

Після поєдинку воротар Дмитро Різник попросив вибачення перед уболівальниками через гольову помилку. Його підтримав захисник Валерій Бондар.

Додамо, що попереду у збірної України номінально домашня друга гра проти Угорщини – 5 жовтня о 21:45 (за київським часом).