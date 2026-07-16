Тухель поводився як піжон: Мілевський розкритикував збірну Англії після поразки у півфіналі ЧС-2026

Артем Мілевський поділився враженнями від півфіналу чемпіонату світу-2026, в якому Аргентина здобула вольову перемогу над Англією (2:1).

Його слова передає Sport-express.

Колишній капітан київського Динамо був розчарований виступом "трьох левів" після забитого гола. Він жорстко розкритикував Томаса Тухеля за боягузливий футбол.

"Читав усі ці заяви Джо Коула в соцмережах. Стільки було розмов, що вони Аргентину ледь не катком переїдуть. А в підсумку Беллінгем знову десь сховався. Перші 30 хвилин взагалі нагадували якесь UFC чи MMA. Всі хотіли комусь щось довести, ніхто не поступався. Коли ви забиваєте гол Аргентині, відходите назад і Кейн починає грати опорника... Тухель там бігав, стрибав... Просто вискочка! Він мені не дуже симпатичний. Тренер взагалі поводився як піжон. Чого ви почали грати в такий футбол, злякалися? Побігли одразу утримувати цей рахунок і обісралися. Ви ж команда з топ-4, як так можна? У підсумку отримали два голи та поїхали додому", – сказав Мілевський.

Зазначимо, що збірна Англії вела в рахунку до 85-ї хвилини. Після забитого гола вона почала грати від глухої оборони, володіючи м'ячем від свого забитого гола до другого пропущеного (із 55-ї до 92-ї хвилини) лише 12% часу.

У матчі за "бронзу" англійцям протистоятиме Франція. Збірна ж Аргентини спробує захистити чемпіонський титул у поєдинку проти Іспанії.