Мілевський зробив точний прогноз на перший матч збірної України в Лізі націй-2026/27

Колишній капітан київського Динамо Артем Мілевський поділився очікуваннями від протистояння збірної України з Угорщиною в першому турі Ліги націй.

Його слова передає Sport.ua.

Ексфорвард "синьо-жовтих" вважає, що гра буде доволі закритою. Він назвав команду Мальдери вищою за класом та спрогнозував підсумковий результат:

"Я тут не бачу відкритого матчу. Угорщина вдома дуже противна. Не в сенсі, що там якийсь космос по класу. Просто вони вміють зробити так, щоб ти весь поєдинок мучився. Россі перед грою говорить про компактність, накривати після втрати, не давати проходити центр. Ну, власне, нічого нового.

Угорщина в цей свій футбол і гратиме: стиснули поле, зачепилися за стандарт, підібрали другий темп і так по колу. За класом ми все одно сильніші. Тому я й не вірю в перемогу Угорщини. Вони можуть знайти якийсь стандарт чи впіймати нас на переході, але щоб тримати нас протягом усього матчу – ну ні, сумніваюся. Мій прогноз – 1:1".