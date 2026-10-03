Бондар: Футбол, який хоче бачити "Містер", це дуже кропітка робота

Центральний захисник збірної України Валерій Бондар зізнався, що відчуває спустошення та не може описати словами свої відчуття після розгромної поразки від Північної Ірландії (0:3) у 3-му турі Ліги націй-2026/27.

Його цитує UA-Football.

"Дуже важко програвати. Коли граєш за національну збірну, розумієш, яка велика відповідальність лежить на тобі. Містер дуже часто на цьому наголошує. Прикро, що саме сьогодні (2 жовтня – прим. ред.) маємо такий результат", – сказав захисник Шахтаря.

Бондар додав, що суперник скористався своїми козирями під час стандартів.

Центрбек донецького клубу спробував пояснити, який футбол у виконанні збірної України хоче бачити Андреа Мальдера.

"Я впевнений, що футбол, який хоче бачити "Містер", це дуже кропітка робота. Вона потребує дуже багато часу, якого збірній завжди бракує. Тренер дуже уважний до деталей і прагне донести їх до нас, щоб ми використовували їх на футбольному полі. Звісно, сьогодні гра склалася не на нашу користь. Але видно, що команда виходить на футбольне поле, б'ється, а всередині колективу дуже хороша атмосфера", – зазначив Бондар.

27-річний футболіст порівняв програний матч ЛН-2026/27 із деякими поєдинками "гірників", коли суперник має 2-3 моменти, але реалізує усі.

"Дуже прикро й сумно програвати саме такі матчі. Дуже велика відповідальність лежить на гравцях. Зараз є спустошення, але попереду у нас наступний матч, і ми зробимо все, щоб порадувати наших уболівальників в Україні, які перебувають у дуже складній ситуації", – додав Бондар.

Раніше Валерій підтримав голкіпера Дмитра Різника, який "привіз" третій гол у ворота української збірної. Воротар Шахтаря вже попросив вибачення перед уболівальниками.

Цікаво, що Андрій Ярмоленко не бачить нічого страшного у провальній поразці від Північної Ірландії.

Додамо, що після 3-х турів ЛН-2026/27 збірна України має 4 бали та посідає друге місце. Північна Ірландія із 7 очками одноосібно вийшла у лідери групи F.

Попереду у "синьо-жовтих" номінально домашня друга гра проти Угорщини – 5 жовтня о 21:45 (за київським часом).